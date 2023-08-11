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Polisten uyuşturucu operasyonu

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 gram Esrar, ağaçlık alan içinde 15 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erdemli Köyünde F.T.'ye ait ikamet ve bahçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda iki parça halinde toplam 40 gram Esrar, ağaçlık alan içinde dikili halde 15 kök Kenevir Bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca ait 45 adet fişek ele geçirildi.

Polisten uyuşturucu operasyonu

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 gram Esrar, ağaçlık alan içinde 15 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erdemli Köyünde F.T.'ye ait ikamet ve bahçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda iki parça halinde toplam 40 gram Esrar, ağaçlık alan içinde dikili halde 15 kök Kenevir Bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca ait 45 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Düzce Güncel Haberler

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