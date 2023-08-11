Polisten uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 gram Esrar, ağaçlık alan içinde 15 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erdemli Köyünde F.T.'ye ait ikamet ve bahçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda iki parça halinde toplam 40 gram Esrar, ağaçlık alan içinde dikili halde 15 kök Kenevir Bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca ait 45 adet fişek ele geçirildi.