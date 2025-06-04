Polisten Tekerlekli Sandalye Sürprizi

Polisten Tekerlekli Sandalye Sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polisler, tekerlekli sandalyesi kırılan 28 yaşındaki Zozan Sevin'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Sevin, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı ve polislere teşekkür etti.

Adana'da polisler, tekerlekli sandalyesi kırılan kadına sürpriz yaparak akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, tekerlekli sandalyesi kırıldığı için sokağa çıkamayan 28 yaşındaki Zozan Sevin için harekete geçti.

Polisler, kendi aralarında para toplayarak Sevin için akülü tekerlekli sandalye satın aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü makamına davet edilen Sevin, kendisi için alınan ve balonlarla süslenen akülü tekerlekli sandalyeyi görünce mutluluk yaşadı.

Sevin, gazetecilere, kapıda akülü tekerlekli sandalyeyi görünce şaşırdığını belirterek, "Bugün çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Buraya davet edildiğimde böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum. Çok mutlu oldum. Bütün polislere çok teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Alper Yüksel de İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın bilgisi ve takdiriyle Zozan Sevin'in ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalyeyi aldıklarını kaydederek, "Bunu kendisine hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel günlerde kullansın. İnşallah, onun yürüdüğü ve koştuğu günleri de görürüz." ifadesini kullandı.

Zozan Sevin de çizdiği, Galatasaray Kulübünün logosunun yer aldığı resmi Yüksel'e hediye etti.

Yüksel, davetliler arasında yer alan özel gereksinimli çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça

Yok böyle acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

Seçimi kazandırdığına bin pişman! Musk, Trump'a fena patladı
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.