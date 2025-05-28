Polisten Kaçmaya Çalışan Suriye Uyruklu Şahıs Dereye Atlarken Kurtarıldı

Polisten Kaçmaya Çalışan Suriye Uyruklu Şahıs Dereye Atlarken Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan Suriye uyruklu Sami C., dereye atlayarak boğulma tehlikesi geçirdi. Polis ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Sami C., ardından yağmur suyu tahliye kanalına girdi ancak yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde iddiaya göre üzerinde kimlik bulunmayan Suriye uyruklu Sami C., polisi görünce dereye atlayıp kaçmaya çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren Sami C.'yi polis ve çevredekiler hortumla kurtardı. Kurtarıldıktan sonra bu kez de yağmur suyu tahliye kanalına girip kaçmaya çalışan Sami C., yakalanıp, gözaltına alındı.

Finike ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Parkı'nda polisin kimlik kontrolü yapmak istediği Suriye uyruklu Sami C. kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü Sami C., parkın hemen yanındaki yağmur suyu giderinden geçerek, Acısu Deresi'ne atladı. Suda boğulma tehlikesi yaşayan Sami C.'nin yardımına polis ve çevredekiler yetişti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten uzatılan hortumla Sami C. kıyıya çekildi. Kurtarıldıktan sonra derenin hemen yanında bulunan yağmur suyu tahliye kanalına giren Sami C., yaşanan kısa süreli takiple yakalandı.

Gözaltına alınıp, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sami C.'nin, üzerinde kimlik olmadığı için paniğe kapılıp kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından Sami C. serbest bırakıldı.

Bu arada Sami C.'nin dereden kurtarıldıktan sonra kaçmaya çalışması ve polisin gözaltına alması kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Görüntü ortaya çıktı! Tıraş olan kardeşinin kafasına böyle sıkmış
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır

Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.