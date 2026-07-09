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Ormanda iki grup arasında silahlı kavgada: 1 yaralı

Ormanda iki grup arasında silahlı kavgada: 1 yaralı
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Niğde'de ormanda saklanan ve polisten kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan C.S.'ye TIR çarptı. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

POLİSTEN KAÇARKEN, TIR'IN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI

Niğde'de Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda iki grup arasında çıkan kavgada O.K.'nin pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandığı olaya ilişkin 5 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda silahı C.S.'nin kullandığını belirledi. Ormanda saklandığı tespit edilen C.S.'nin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bu sırada ormanda polisleri fark eden C.S., yaya olarak kaçmaya başladı. Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen C.S.'ye şoförünün ismi öğrenilemeyen 42 YR 055 plakalı TIR çarptı. Polis ekiplerinin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan C.S., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan C.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri TIR şoförünü gözaltına alırken, kaza ve yaralama olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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