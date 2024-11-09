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Polisten Kaçarken Ters Yöne Girip Kazaya Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Polisten Kaçarken Ters Yöne Girip Kazaya Neden Olan Sürücü Tutuklandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde polisten kaçan sürücü Yılmaz Ö., ters yönde araçlara çarparak kaza yaptı ve tutuklandı. Sürücünün cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde polisten kaçarken girdiği ters yönde park halindeki araçlara çarpan hafif ticari aracın sürücü Yılmaz Ö. (24), tutuklandı.

Olay, 7 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Küçükpark'ta meydana geldi. Polis, Buca ilçesinde şüphe üzerine 41 ALA 392 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü Yılmaz Ö., polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında Buca ilçesinde başlayan takip, Bornova ilçesine kadar devam etti. Yılmaz Ö., hafif ticari aracıyla ters yöne girerek kaçmayı sürdürdü.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Yılmaz Ö.'nün kullandığı araç, ters yönde park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrası Yılmaz Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaçış anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan gözaltına alınan Yılmaz Ö.'nün yapılan kimlik kontrolünde 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz Ö. tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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