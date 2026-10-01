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Polisten kaçan alkollü sürücü Şişli'de park halindeki araçlara çarptı

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Polisten kaçan alkollü sürücü Şişli'de park halindeki araçlara çarptı
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Beşiktaş'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçtıktan sonra Şişli Muradiye Mahallesi'nde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenip gözaltına alındı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçtı. Kullandığı otomobil ile Şişli'de park halindeki araçlara çarparak kaza yapan D.T.'nin (45) alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Şişli Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan D.T., otomobil ile kaçtı. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi'nde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde D.T.'nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kullandığı aracın park halindeki araçlara çarptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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