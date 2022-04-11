Polisten denetimde durdurduğu motokuryeye akılalmaz sözler: İstersen kaç, sıkarım beynine - Haberler

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Polisten denetimde durdurduğu motokuryeye akılalmaz sözler: İstersen kaç, sıkarım beynine

Haberler.com - Güncel
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İzmir'de bir motokurye, trafik polisi tarafından durduruldu. Kurye ve polislerin arasındaki gerginlik, kısa sürede tartışmaya döndü. Kuryeden ehliyetini isteyen polis, şahsın "Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok" demesi üzerine çıldırdı. Polis, kuryeye "İstersen kaçmayı dene. Beynine sıkarım bir tane'' derken o anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

İzmir'de polis ekipleri ünlü bir online alışveriş sitesinin motokuryesini durdurdu. İki polis, şahsın üzerini ve motosikleri arayıp ehliyet istedi.

O anlarda kurye, ehliyetini isteyen polislere, "Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok" dedi. Bunun üzerine bir polis, "İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine kurye çalışanı başka ekip istediğini dile getirince taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisin, ''Ben neyim? Bana artistlik yapma. Ağzını burnunu kırarım'' sözleri üzerine kurye, şiddet uyguladıklarını söylediği polislere ''Bana kaba davranamazsınız, şiddet uygulayamazsınız'' sözlerini sarf etti.

Kuryenin o anları cep telefonu ile kayda alması üzerine polisin "Alnımdan çek, senin hakkında işlem yapacağım. Seninle uğraşacağım" dediği duyuldu.

Bu video kısa sürede de sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar polisin kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.

Haberler.com - Güncel

İzmir, Güncel, Haberler

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Yorumlar (25)

Polat Yilmaz:

Özellikle trafik polislerinin yüzde 80'i halka bu şekilde hitap ederek aşalıyorlar ve adeta hayvana yapılmayacak muamele yapıyorlar. Bana göre 6 ay bir yerde görev yapan trafik polisleri pbikolojik eğitim ve halkla ilişkiler eğitimi almalı. Kendilerini insan üstü varlık olarak görmekten belki vazgeçerler. oda belki...

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EVO20 :

Üniformayı giyince kendisinin bir şey olduğunu sanan bir varlık daha!

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Mgss Hg:

Eline silah alan kendini mafya sanıyor

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