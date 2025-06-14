Polislerden Babalar Günü Klipi

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Tokat'ta polisler, Babalar Günü'nü kutlamak amacıyla hazırladıkları kliple, babaların önemine dikkat çekti. Klipte, babalar ve çocukları arasında geçen futbol maçının yanı sıra sevgi ve saygı mesajları veriliyor.

Tokat'ta polisler, Babalar Günü'nü hazırladıkları kliple kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, polislerin her zaman babaların yanında olduğu vurgulandı.

Klipte, babalar ile çocuklarının futbol maçıyla, Babalar Günü coşkusu yansıtılıyor. Emniyet mensupları ve çocuklarının yer aldığı klipte, sevgi ve saygı mesajları veriliyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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