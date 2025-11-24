Polisle Çatışan Şüpheli Vuruldu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde aranması olan Sinan T. (33), bıçakla polis ekiplerine direnince vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Aranması bulunan Sinan T.'yi fark eden polis ekipleri, şüpheliye teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara uymayan şüpheli, bıçakla polis ekiplerine direnince vurularak etkisiz hale getirildi. Sinan T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karnından yaralandığı öğrenilen Sinan T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.