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Samsun'da polis memuru şehit oldu, çekici sürücüsü ceza aldı

Samsun'da polis memuru şehit oldu, çekici sürücüsü ceza aldı
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SAMSUN'da polis memurlarından Mustafa Ata Traş'ın (43) şehit olduğu, İsmail Eken'in (39) de yaralandığı kazaya ilişkin görülen davada tutuksuz yargılanan çekici sürücüsü Hasbi Can Duran (26), 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN'da polis memurlarından Mustafa Ata Traş'ın (43) şehit olduğu, İsmail Eken'in (39) de yaralandığı kazaya ilişkin görülen davada tutuksuz yargılanan çekici sürücüsü Hasbi Can Duran (26), 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 26 Mart 2023'te Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sola dönülmez levhasının olduğu kavşaktan sahil yoluna gitmek isteyen Hasbi Can Duran idaresindeki 55 BFR 78 plakalı çekici, Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ata Traş'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada polis memurları Mustafa Ata Traş ve arkasındaki İsmail Eken, çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde polis memurlarından Traş'ın şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan Hasbi Can Duran, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'ŞEHİT TALİ, SANIK ASLİ KUSURLU'

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Hasbi Can Duran hakkında, 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis, 'Bilinçli taksir' suçuna ilişkin cezanın üçte birinin yarısı kadar artırılmasını ve mesleğinden 3 aydan 3 yıla kadar menedilmesi istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Hasbi Can Duran'ın 'Asli kusurlu', şehit polis memuru Mustafa Ata Traş'ın ise 'Tali kusurlu' olduğu rapor edildi.

TEMMUZ 2023'TE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

13 Temmuz'da görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tanık ve sanığı dinledikten sonra Hasbi Can Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Duran'ın avukatı Gökhan Köseoğlu, üst mahkemeye itiraz edip, adli tıp raporunda her iki tarafın da hatalı olduğu, suçun sanığın lehine işleme ihtimali, sanığın sabıkasının bulunmaması ve tutuklu kaldığı sürenin dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

KARAR DURUŞMASI

Bugün görülen karar duruşmasında, şehit polisin eşi Hatice Traş, kazada yaralanan İsmail Eken ve tutuksuz yargılanan Hasbi Can Duran ile taraf avukatları hazır bulundu. Son savunmasını yapan Duran, "Olayın gerçekleşmesinden dolayı üzgünüm. Karşı tarafın hızlı olması olaya sebebiyet verdi" dedi.

Tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Can Duran, mahkeme heyeti tarafından 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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