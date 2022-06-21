Polisin dikkati aranan 2 kişiyi yakalattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisin dikkati aranan 2 kişiyi yakalattı

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
 - Güncelleme:
Polisin dikkati aranan 2 kişiyi yakalattı

Karapınar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki kişi çeşitli suçlardan aradıkları ortaya çıktı.

Karapınar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki kişi çeşitli suçlardan aradıkları ortaya çıktı.

Akşam saatlerinde Alaaddin Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri rutin devriye görevi yaptıkları sırada otogar kavşağında biri kadın ve biri erkek iki kişinin beklediğini fark etti.

Şahısların davranışlarından şüphlenen polis kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan kimlik kontrolünde R. D. isimli kadının hırsızlık suçundan, N. A. isimli erkeğin başta hırsızlık, uyuşturucu olmak üzere 9 farklı suçtan toplam 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı tespit edildi.

Şahısların üst aramasında her ikisinin üzerinden 12 gram eroin,7 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

N. A. isimli şahıs tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken diğer zanlı R.D ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karapınar Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title