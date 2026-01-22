Çifti 16 milyon lira dolandıran 12 şüpheli tutuklandı

Haberler

Güncelleme:
Antalya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 12 şüpheli, bir çifti 16 milyon lira dolandırdı. Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler yakalandı ve tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran H.A.D. ve eşi N.D., telefonda polis ve savcı olduklarını söyleyen kişilerin kendilerini baskı altına alarak yönlendirmelerde bulunduğunu, sonrasında nakit para, çekilen kredi bedeli, satılan araç bedeli ile iki dairenin satış bedeli olmak üzere toplam 16 milyon TL tutarındaki paranın bir kısmını ikamete gelen şüphelilere elden, bir kısmını bildirilen hesaplara transfer ettiklerini belirterek, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, dolandırıcılık olayına karışan 14 şüpheliyi belirledi. Antalya merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda ele geçirilen 12 cep telefonu ve sim kartlara el konuldu. Şüphelilerin hesaplarına havale yapılan paralardan 821 bin 560 TL'ye de bloke konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
