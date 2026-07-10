İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi toplam 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını elden alarak dolandırdığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 1 Temmuz'da Eyüpsultan ve Fatih'te meydana gelen dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma yaptı.

Her iki mağduru da telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, "Adınız FETÖ dosyasına karıştı. Evinizdeki ziynet eşyalarını getirin. Parmak izi çalışması yapıp tekrar teslim edeceğiz." diyerek toplam 3 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda altınları elden alan ve suça yardım eden zanlılar O.Ç, Y.O, H.T, M.M. ve E.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerden O.Ç'nin olayın organizatörlerinden olduğu tespit edildi.

Zanlıların üstleri ve araçlarındaki aramalarda, üzerinde "geçersiz" ibaresi bulunan 100 avroluk 142 banknot, mağdurlara ait olduğu belirlenen yüzük, küpe ve zincir kolyeden oluşan ziynet eşyaları ile 19 bin 880 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler O.Ç, Y.O, H.T. ve M.M. tutuklandı, E.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin mağdurlardan ziynet eşyalarını teslim aldıktan sonra araca binmeleri ve sokak üzerinde oturan başka bir zanlıya vermeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.