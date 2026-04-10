Bozkurt'ta Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tören düzenlendi.

Program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki program sona erdi.

Tören sonrasında Emniyet Amiri Vekili Özhan Dursun Çalık ve görevli polisler, Kaymakam İsmail Koçdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Muammer Yanık ve AK Parti İlçe Başkanı Utku Eren, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.