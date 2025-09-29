Haberler

Polis Otosunun Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Polis Otosunun Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 kara yolunda polis otosunun çarptığı 17 yaşındaki Kadir Miraç Göker hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, D-100 kara yolunda polis otosunun çarptığı Kadir Miraç Göker (17) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden polis otosu, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Miraç Göker'e çarptı. Kazada Göker ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göker, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Miraç Göker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1907 detayı bomba! Fenerbahçe Kerem ile iki sözleşme imzalamış

1907 detayı bomba! Fenerbahçe Kerem ile iki sözleşme imzalamış
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı

Maç sonunda ayrılığı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.