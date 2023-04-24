Kaçak göçmen, polis otobüsünün camını kırıp kaçtı! O anlar kamerada

Esenyurt'ta polis ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yürüttüğü denetimlerde, kayıt dışı olduğu gerekçesiyle muhafaza altına alınan yabancı uyruklu M.A., polis otobüsünün camını kırarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken kaçan şüpheli güven timleri tarafından yakalandı.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda ülkede yaşayan kayıt dışı yabancı uyruklu kişilerin tespit edilerek sınır dışı edilmesi için denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları M.A. isimli göçmenin ikamet izni olmadığını belirledi.

CAMI KIRIP PENCEREDEN ATLADI

Kimliği de bulunmayan M.A., sınır dışı edilmek üzere muhafaza altına alınarak polis otosuna bindirildi. M.A., hareket halindeki polis otosunun camını kırarak pencereden atladı ve kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, elleri ve kıyafetleri kan içinde olan bir kişiyi yakaladı.

KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

Yakalanan şüphelinin polis otosunun camını kırarak kaçan M.A. olduğu belirlendi. M.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin otobüsün camını kırıp kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.