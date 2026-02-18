Haberler

İfade vermeye gitti, polisin belindeki silahı alıp kendini vurdu
Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, ifade vermek için polis merkezine gelen Sefa Yılmaz, polisin belindeki silahı alarak kendine ateş etti. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, polis merkezine ifade vermek için gelen Sefa Yılmaz (37), polisin belindeki silahını alıp kendine ateş etti. Yılmaz, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Mahalle Polis Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinin kendisinden şikayetçi olması üzerine Sefa Yılmaz, ifade vermek için polis merkezine gitti. Yılmaz, burada polisin silahını belinden alıp kendini vurdu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yılmaz'ın öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.

