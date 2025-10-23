Haberler

Polis Merkezinde Bıçaklama: Kuzenini Taciz Eden Genç Öldürüldü

Güncelleme:
Konya'da kuzenini taciz ettiği iddia edilen genç, polis merkezinde amcasının oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

1)KUZENİNİ TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİYİ, POLİS MERKEZİNDE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KONYA'da Enes K. (22), kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.'yi (18), polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., polis merkezine gitti. Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
