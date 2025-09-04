Polis Memuruna Saldıran Sanığa 10-18 Yıl Arası Hapis Cezası İstemine Cevap

KONYA'da sağlık ekiplerine eşlik etmek için gittikleri adreste polis memuru Mustafa Topuz'a (29) saldırıp, 7 bıçak darbesiyle yaralayan, kendisi de tabancayla vurulup yakalanan tutuklu sanık Emre Köroğlu (29) için duruşmada savcı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istedi. Savcı tutuksuz yargılanan polis memurları E.D. ve S.H.'nin ise 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapsini talep etti.

Olay, 13 Ekim 2024'te saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, birinin sinir krizi geçirdiği ihbarıyla Nuri Köroğlu'nun evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu polislere bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip Köroğlu'na ateş ederek etkisiz hale getirdi. Mustafa Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Emre Köroğlu da Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Poliste 33 suç kaydı olan Köroğlu da tedavisinin ardından gözaltına alındı. Köroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MAHKEMEDE İLK KEZ İFADE VERDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Emre Köroğlu'na 'Kamu görevlisinin görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs', olaya müdahale etmediği gerekçesiyle E.D. ve S.H. isimli polis memurlarına ise 'Görevi kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu yargılanan Emre Köroğlu ilk kez ifade verdi. Köroğlu, "Olay nedeniyle çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Olay sırasında kendimde değildim" dedi.

10 YILDAN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİLDİ

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Emre Köroğlu için 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar, tutuksuz yargılanan polis memurları E.D. ve S.H.'nin 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Köroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.