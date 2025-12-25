Haberler

Bilecik'te 53 kez kan bağışında bulunan kişiye madalya verildi

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi, 53 kez kan bağışında bulunan polis memuru Selçuk Yeşil'e altın madalya ve teşekkür belgesi vererek, kan bağışının önemine dikkat çekti.

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi'nce, 53 kez kan bağışında bulunan bağışçıya altın madalya ve teşekkür belgesi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Selçuk Yeşil'se altın madalya ve teşekkür belgesini İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile birlikte veren Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Şahin Kurt, kan bağışının hayati önemine vurgu yaptı.

Kurt, her bir bağışın, hayat kurtaran bir umut ışığı olduğunu belirterek, "Bağışçımız Yeşil gibi bağışçılarımız, topluma örnek oluyor ve insanlık adına büyük bir görev üstleniyor. Kendisine Kızılay ve tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum. Gönüllü bağışçıların hayat kurtaran bu anlamlı harekete daha fazla katılım göstermelerini arzu ediyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Şener de birçok hayata umut olan Yeşil'e anlamlı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kan bağışçısı Yeşil de madalyanın kendisi için büyük önem ifade ettiğini ve sağlığının yerinde olduğu sürece kan bağışına devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
