CHP'li Gökçen: Adalet ve İnfaz Sistemi İşlemiyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un polis Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesiyle ilgili açıklamasını eleştirerek; "?Suçu önlemek için politikanız olacak; ?ceza vereceksiniz, caydırıcı olacak. Gencecik insanlarımızı, kadınları, polisleri koruyamadıktan sonra 22 yıllık bir iktidar döneminde kimse hikaye anlatmasın. Yılmaz Tunç, hala suçlulara taviz vermemekten bahsediyor. Siz o tavizi 26 kere vermişsiniz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, son dönemlerde meydana gelen saldırılardan örnekler vererek Türkiye'deki infaz sistemini eleştirdi.

Gökçen'in polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmesinden sonra yaptığı açıklama şöyle:

"19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki kadın polisimiz Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Tüm ulusumuza baş sağlığı ve sabır diliyor, gencecik bir polisimizi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Bu olayda milyonları kahreden bir gerçeklik var. Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Bu suçlar arasında kasten yaralama, uyuşturucu, cinsel taciz, çocuğa karşı cinsel istismar, hırsızlık ve mala zarar verme de var.

Başka bir örnekten bahsedeyim. Gafer Bozdemir, Döne Özdemir'i Sıhhiye Metro İstasyonunda bıçaklayarak katletti. Gafer Bozdemir hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve elektronik kelepçesinin olduğu ortaya çıktı. Bir başka örnek daha: Bülent Şengün, gasp ettiği araçla İzmir Torbalı'da arka arkaya cinayetler işledi. Kaçarken yakalanan Şengün'ün üzerinde uyuşturucu maddeler bulundu. Şengün'ün daha önce de cinayetten hüküm giydiği ve ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığı ortaya çıktı.

Yalnızca son günlerde gerçekleşen bu üç olay örneği, adalet ve infaz sisteminin hiç çalışmadığını anlatmaya yeter de artar bile. ?Suçu önlemek için politikanız olacak. ?Ceza vereceksiniz, caydırıcı olacak. İnsan gücü ve kaynağınızı siyasi baskı için heba etmeyeceksiniz. İş yapmış gibi görünmek için yapmayacaksınız. Hedefiniz güvenlik ve huzur olacak. Bunlar olmadığı sürece, gencecik insanlarımızı, kadınları, polisleri koruyamadıktan sonra 22 yıllık bir iktidar döneminde kimse hikaye anlatmasın. Yılmaz Tunç, hala suçlulara taviz vermemekten bahsediyor. Siz o tavizi 26 kere vermişsiniz."