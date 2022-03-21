Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti

KARS'ta kaza sonrası yol ortasında ambulans bekleyen Aysima Özdemir'e (5) doğru gelen aracı fark edip, küçük kızı kurtaran polis memuru Celal Aydın, taburcu olduktan sonra İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer ile birlikte Özdemir ailesini ziyaret etti. Aydın "Çok şükür hafif şekilde atlattık. Bu, bir insanlık görevi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardık" dedi.

Kaza, 10 Mart'ta Bayrampaşa Mahallesi, TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. Yaya olarak kızı Aysima ile alışverişe giden Berna Özdemir'e, kar yağışı nedeniyle kayan otomobil çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapan trafik polisi Celal Aydın, yol ortasında ambulans bekleyen Aysima'nın üzerine doğru bir otomobilin kayarak geldiğini gördü. Aydın, yoldaki Aysima'yı kenara çekti ancak kendisine otomobil çarptı. Başından yaralanan Aydın ile anne ve küçük kızı Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Berna Özdemir ile kızı Aysima da kendilerini ziyaret eden Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer ile Celal Aydın'a teşekkür etti.