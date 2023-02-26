Samsun'da polis memuru, eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı: Evde bomba var, gelen olursa patlatırım
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Samsun'da bir süre önce emeklilik dilekçesi veren bomba imha uzmanı polis memuru, eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle rehin aldı. Polis, kadın ve çocukları kurtardı. Ekipleri, "Evde bomba var gelen olursa patlatırım" diye tehdit eden polis memuru bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi 3322'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir süre önce emekli olmak için dilekçe veren bomba imha uzmanı polis memuru A.Ö., pompalı tüfekle eşini ve 3 çocuğunu müstakil evinde rehin aldı. A.Ö'nün eşi, telefonundan Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulundu.
İhbarı alan polis ekipleri, eve gitti ve kapıyı çaldı. Kapıyı açan A.Ö., pompalı tüfeği doldur boşalt yapmasının ardından ekiplere doğrultarak, "Evde bomba var gelen olursa patlatırım." dedi.
Geri çekilen ekiplerin destek istemesi üzerine olay yerine özel harekat dahil çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler, evin etrafına güvenlik şeridi çekti. A.Ö.'yü ikna çabaları sonrasında anne ve 3 çocuğu müstakil evden çıkarıldı.
Ekipler bir süre sonra da bomba imha uzmanı polis A.Ö.'yü de ikna ederek eylemini sonlandırmasını sağladı. A.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.