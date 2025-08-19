Polis Lokali Çalışanları Her Akşam Tilkiyi Besliyor

Polis Lokali Çalışanları Her Akşam Tilkiyi Besliyor
Van'ın Erciş ilçesindeki bir polis lokali çalışanları, akşam saatlerinde bahçeye gelen tilkiyi besleyerek ona yiyecek veriyor. Tilki, bazen lokaldeki kedilerle yiyecek için kavga ediyor ve yavrularına da yiyecek götürüyor.

Van'ın Erciş ilçesindeki polis lokali çalışanları, her gün akşama doğru lokale gelen tilkiyi besliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sahilkent Mahallesi'ndeki polis lokalinin personeli, her gün lokalin bahçesine gelen tilkiye yiyecek veriyor.

Bazı akşamlar lokaldeki kedilerle yiyecek için kavga eden tilki, yavrularına da yiyecek götürüyor.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
