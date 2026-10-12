Polis, İzmir Bornova'da minibüste 1 milyon 100 bin kaçak makaron ele geçirdi

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, mobil depo olarak kullanıldığı belirlenen bir minibüse polisin düzenlediği operasyonda kaçak olduğu belirlenen 1 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Bornova ilçesinde mobil depo olarak kullanıldığı belirlenen bir minibüse operasyon düzenledi. Minibüste yapılan aramada 1 milyon 100 bin içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı