Biga'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı

Biga'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yılı ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Çanakkale'nin Biga ilçesinde tören ve ziyaretler gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Tulnay, belediye meclis üyeleri ve polisler katıldı.

Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat ve beraberindeki heyet, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nı ziyaret etti.

Kaymakam Kayabaşı, toplumun huzur ve güvenliği için özveriyle çalışan emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı tebrik etti.

Kutlamalar kapsamında Bolat, makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
