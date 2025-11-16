Haberler

ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
ABD'de zorunlu psikiyatrik muayene için polis gözetiminde hastaneye götürülmeye çalışırken vurularak hayatını kaybeden Ali İhsan Bayhan, Ankara'da toprağa verildi.

  • Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
  • Ali İhsan Bayhan, ABD polisi tarafından zorunlu psikiyatrik muayene için hastaneye götürülürken vurularak öldürüldü.
  • ABD polisi, Ali İhsan Bayhan'ın silahına uzandığı iddiasıyla ateş açtı.

ABD'de ailesinin istediği zorunlu psikiyatrik muayenenin yapılması için polis gözetiminde hastaneye götürülmeye çalışılırken vurularak hayatını kaybeden Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Bayhan için Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Bayhan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

SİLAHINA UZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bayhan'ın ailesi, 5 Kasım'da ABD mahkemesine başvurarak, Ali İhsan Bayhan'a zorunlu psikiyatrik muayene yapılmasını istemişti.

Mahkemenin talebi kabul etmesinin ardından ABD polisi, evine geldiği Ali İhsan Bayhan'ın silahına uzandığı gerekçesiyle ateş açarak Bayhan'ı öldürmüştü.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
