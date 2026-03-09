Haberler

Aydın'da polis ekipleri KADES'i tanıttı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla stant açarak KADES uygulamasını tanıttı ve vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında stant açarak KADES uygulamasını tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muğla Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde stant açtı.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ekipler, vatandaşlara KADES hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
