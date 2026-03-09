Aydın'da polis ekipleri KADES'i tanıttı
Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla stant açarak KADES uygulamasını tanıttı ve vatandaşlara bilgilendirme yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muğla Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde stant açtı.
Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ekipler, vatandaşlara KADES hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat