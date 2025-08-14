Polis, Dolandırılan Çiftin Kayıp Varlıklarını Teslim Etti

Polis, Dolandırılan Çiftin Kayıp Varlıklarını Teslim Etti
Adana'da dolandırılan bir çiftten çalınan para ve altınlar, polisin hızlı müdahalesiyle bulunarak kendilerine teslim edildi. Dolandırıcılık olayında yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'da polis, dolandırılan çiftin para ve altınlarını ele geçirerek teslim etti, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu Ahmed J'yi 2 Ağustos'ta telefonla arayan bir kişi kendisini İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli memur olarak tanıtıp kız kardeşine vatandaşlık verecekleri yalanıyla kandırarak kurum binasına gitmesini sağladı.

Ahmed J, gittiği kurumdaki görevlilerin kendisini aramadığını belirterek dolandırıcılık amaçlı aranmış olabileceği yönündeki uyarısının ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, Ahmed J'nin eşi Maram J'ye telefonla ulaşıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin de kocasının silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığını, evlerindeki para ve altınların suçtan elde edildiğini söyleyerek bunları ikametine yönlendirdiği kişiye vermesini sağladığını belirledi.

Çiftin adresine giden ekipler, bu sırada evin yakınındaki sokakta yürüyen şapkalı, cerrahi maskeli, gözlüklü ve sırt çantalı bir kişiden şüphelenip "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Zanlı Süleyman A'nın (24) taşıdığı çantada 209 bin 200 lira, 18 bin 175 dolar, 3 yarım altın, 3 bilezik, 2 kolye, 6 çift küpe, 5 yüzük, bileklik ve künye bulundu.

Maram J'nin dolandırıcıya verdiği belirlenen para ve altınlar daha sonra kendisine teslim edildi.

Emniyete götürülen Süleyman A, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
