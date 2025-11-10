Polis Dalgıç Timinden Atatürk'e Saygı Dalışı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polis dalgıç timi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla göl altında Türk bayraklı Atatürk posteri açarak anma etkinliği gerçekleştirdi.
Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Polis Dalgıç Timi fiber karinalı botla Köyceğiz Gölü'ne açıldı.
Tim, göle dalış yaparak portresinin yer aldığı Türk bayrağını göl dibinde açarak Atatürk'ü anıp saygılarını sundular.