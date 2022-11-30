Polis amirinin Uygur Türklerini 'sınır dışı' tehdidi infial uyandırmıştı! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde bir araya gelen Uygur Türkleri, Çin'in kendilerine uyguladığı zulümlere dikkat çekmek için düzenlemek istedikleri basın açıklamasına polis izin vermedi. Zor kullanacağını söyleyen polisin, "Birazdan zorla süpüreceğiz sizi" tehdidine sosyal medyadan tepki yağdı. Kamuoyunun gündemine oturan görüntülerin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özür dileyerek, "Konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz" dedi.

İstanbul'da bulunan Çin Konsolosluğu önünde bir araya gelen Uygur Türkleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Uygur Türkleri'ne karşı uygulanan zulümlere dikkat çekmek isterken polisin engeliyle karşılaştı. Çin'de yaşayan ailelerinden haber alamadıklarını söyleyen kitlenin konsolosluk önündeki basın açıklamasına polis izin vermedi.

"ZORLA SÜPÜRECEĞİZ SİZİ"

Kitlenin dağılmaması halinde zor kullanacağını söyleyen bir polis amiri, konsolosluk önünde toplanan Uygur Türklerini sınır dışı etmekle tehdit etti. Polis amirinin, ''Birazdan zorla süpüreceğiz sizi. Gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz'' tehdidi görüntülerde yer aldı.

"GAZLA MÜDAHALE ET, YOK MU GAZ"

Eylemin konsolosluk önünde yapılmasını engellemeye çalışan polis, "Benim muhatabım Çin" diyen Uygur Türkü'ne, "O zaman Çin'e git" diye bağırırken, daha sonra çevik kuvvet polislerine "Gazla müdahale et, yok mu gaz" talimatını vermesi dikkat çekti.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yaşananların kendilerini üzdüğünü söyleyen Bakan Soylu, konuyla ilgili tahkikatın başlatıldığını belirtti.

"TARTIŞMA BİZLERİ ÜZDÜ"

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da, Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür.

"BÜYÜKELÇİLİĞİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK GÖREVİMİZ"

Elbette ki her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamak görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Arkadaşlarımızın titizliği bu yüzdendir.

"İFADELER, KASTI AŞMIŞTIR"

Ancak güvenliği saplarken kullanılan bazı ifadeler, kastı aşmıştır. Böylesi hassas bir görevde bu şekilde ifadeler kullanmamalıyız. Türk Soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet gösteriyoruz, göstermek zorundayız.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz."