Poligonlarda atış güvenliğinden sorumlu "nezaretçiler" güvenlik kursu aldı - Haberler

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Poligonlarda atış güvenliğinden sorumlu "nezaretçiler" güvenlik kursu aldı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Poligonlarda atış güvenliğinden sorumlu 'nezaretçiler' güvenlik kursu aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, poligonlarda atış sırasında meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve en aza indirgenmesi amacıyla "atış nezaretçilerini" eğitiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, poligonlarda atış sırasında meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve en aza indirgenmesi amacıyla "atış nezaretçilerini" eğitiyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle atış poligonlarında olabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla genel kolluk veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 5 yıl süreyle görev yaparak kendi isteğiyle ayrılan ya da emekli olanlar haricindeki atış nezaretçilerine katılım belgesi zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda, poligonlarda atış yapan kişilerin güvenliğinden sorumlu atış nezaretçilerine, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca kapalı, açık ve yarı açık tabanca ile tüfek atış poligon ve alanlarında atış güvenliği kursu düzenlendi.

Eğitimlere katılan 284 kursiyere, genel emniyet kuralları, atış poligonlarında uyulması gereken kurallar, kanuni ve genel anlamda silah tanımı ile mevzuatı, tabancanın görsel tanıtımı ve çalışma prensibi, silah arızaları ve arıza giderme yöntemleri, atış esnasındaki güvenlik kuralları, intihara meyilli şahıslar ve profil analizleri, Patlayıcı ve Silah Bilgi Sistemi (PATBİS) kullanımı ve ilk yardım eğitimleri verildi.

"Can ve mal güvenliğini koruma noktasında çok önem arz ediyor"

Ankara'da bulunan bir poligonun mesul müdürü emekli Jandarma Astsubay Murat Ali Çetin, poligona hem bireysel olarak atış yapan kişilerin gelebildiğini hem de özel güvenlik eğitim kurumlarının gerekli olan yıllık atış ihtiyaçlarını burada karşılayabildiğini söyledi.

Çetin, "Son dönemde Emniyet Genel Müdürlüğümüzün uyguladığı ve kurguladığı atış güvenlik kursu, TSK, MİT, emniyet ve jandarma personelinin dışında kalan, atış nezaretçiliği yapabilecek kapasitedeki şahısların eğitimi, gelişimi ve yönlendirilmesi açısından çok yerinde olmuştur. Atıcı ve atıcı nezaretçisi açısından can ve mal güvenliğini koruma noktasında çok önem arz ediyor." dedi.

Çetin, hangi silah nevi ile atış yapıp ne kadar mühimmat sarf edildiğinin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığınca takip edilen PATBİS üzerinden koordine ve kontrol edildiğini bildirdi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen, sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeler, yivsiz tüfek ve ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretiminden, son kullanıcıya kadar tüm aşamaları PATBİS ile izleniyor. Yalnızca mesul müdürlerin girebildiği PATBİS ile poligon, depo, mermi stok bilgileri, kimin hangi silahla ne kadar atış yaptığı anlık takip edilebiliyor.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü TSK Güncel Haberler

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