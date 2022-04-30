Polatlılı Esnaf: Müşteri Geliyor, Soruyor, Kaçıyor

POLATLI, ANKARA (ANKA) - CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ramazan Bayramı öncesi Polatlı'da esnafı ziyaret etti. Gök'e yaşadıkları sorunları anlatan bir kasap, "Geçmiş ramazanın dörtte birini yaşıyoruz. O kadar kötü. Gelen herkes tepkiyle geliyor" dedi. Giyim mağazası sahibi ise "Müşteri geliyor, soruyor, kaçıyor. Fiyatlar tam iki katı, geçen seneden. Gömlek 80-100 liraydı, şimdi oldu 339" diye konuştu. Emlakçı ise ev fiyatlarının üç katladığını söyledi. Bir vatandaş da "Gerçekten çok zor durumdayız. Hayat çok zor, her şey pahalı. Bir teneke yağı 17 liraya alıyorduk, şimdi 200 lira olmuş" dedi.

Levent Gök, dün Ankara'nın Polatlı ilçesinde esnafını ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Gök'ün ziyaret ettiği bir emlakçı, "750 liralık bir dairenin kirası şu an da bin 500. Ev fiyatları da üçe katladı. Şehitlik mahallesinde 1 milyon 600 bine daire var. Geçen yıl en kabadayısı 600-700 bin liraydı. Bitti. Şu an zaten vatandaş geçim şeysinde, ev almak hayal oldu. Zor, hele bu maaşlarla çok zor. Geçen şunu söyledim. Ev kirası ile bitmiyor ki bu iş. Elektriği, suyu, doğal gazı, yemesi içmesi, çocuğu var. Çark dönmüyor. Gazetesi, interneti var, var da var" diye konuştu.

"GEÇMİŞ RAMAZANIN DÖRTTE BİRİNİ YAŞIYORUZ"

Bir kasap, "Geçmiş ramazanın dörtte birini yaşıyoruz. O kadar kötü. Gelen herkes tepkiyle geliyor. Nefes aldırmıyorlar bize. Esnaf ve halk karşı karşıya şu an. Gelen, bize tepki gösteriyor" dedi.

Bir mobilyacı, "Haraketlilik yok. Fiyatlar çok uçtu. 180 liralık bir ham MDF bir milyon. Tabii, hiç esprisiz. 50 milyardı (50 bin lirayı kastediyor) benim aylık giderim, oldu 125 bin lira. Eleman çalışmaz ki. Bir pazara gidemiyorsun" diye konuştu.

"MÜŞTERİ GELİYOR, SORUYOR, KAÇIYOR"

Giyim mağazası sahibi, "Müşteri geliyor, soruyor, kaçıyor. Fiyatlar tam iki katı, geçen seneden. Pandemi vardı, insanlar üç senedir bir şey almadı. Pandeminin öncesi de var. Gömlek 80-100 liraydı, şimdi oldu 339" dedi. Gök'ün "Bayram öncesi hareketlilik görmüyor musunuz" sorusuna ise giyim mağazası sahibi, "Olacağını sanmıyoruz. Son üç gün, bizim erkekte olması lazım, yok. Alım gücü olmayınca…" diye yanıt verdi.

Polatlılı bir vatandaş da "Gerçekten çok zor durumdayız. Hayat çok zor, her şey pahalı. Bir teneke yağı 17 liraya alıyorduk, şimdi 200 lira olmuş. Dakika başı değişiyor etiketler. Bunu önleyin. Madem sen yapmıyorsun halk yapıyor, halkın önüne geç" dedi.