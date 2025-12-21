Haberler

Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın sonrası yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Ankara- Eskişehir kara yolunun Polatlı ilçesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde Başkent Turizm'e ait seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları indirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Güvenlik gerekçesiyle yolun bir bölümünde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

