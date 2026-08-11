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Gordion SİT Alanında Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı

Gordion SİT Alanında Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı
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Polatlı'daki Gordion Kazı Alanı çevresinde bulunan SİT alanında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Yunus Emre Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Güler'in yangını çakmakla çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Polatlı'da Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Yunus Emre Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Güler, çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Yunus Emre Güler'in, yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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