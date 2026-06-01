Evde ölü bulunmuştu, 12 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı
Ankara Polatlı'da yalnız yaşayan Gülhan Şahin, evinde boğazı kesilmiş ve 12 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olarak yeğeni A.A. gözaltına alındı.
Olay, dün Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Gülhan Şahin, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, evde inceleme yaparak, delil topladı. Yürütülen soruşturma kapsamında Şahin'in yeğeni A.A. (16), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Öte yandan Şahin'in cenazesi bugün öğle namazı sonrası Yenimahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şahin'in boğazının yanı sıra vücudunun 12 yerinden bıçaklandığı da ortaya çıktı.