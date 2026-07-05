Ankara'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yunus timlerince durdurulan araçta 447 gram eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde uyuşturucu bulunan araçtaki iki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Caddesi'nde uygulama yapan yunus timleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada 447 gram eroin, 2,55 gram sentetik uyuşturucu, araç anahtarı görünümünde hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Araçtaki Y.U. (33) ile A.E. (52) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Tuna