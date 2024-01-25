Polatlı'da Üst Geçitte Korkunç Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde dün üst geçit bulunan yerde yolun karşısına geçmek isteyen aynı aileden 4 kişiye çarparak 3'ünün ölümüne, 1'inin yaralanmasına neden olan sürücü Kubilay K., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında E-90 kara yolunun 33'üncü kilometresindeki Temelli mevkisinde meydana geldi. Üst geçit bulunan yerde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Nur Öcal (21), annesi Şermin Öcal ve çocukları Öykü (3) ile Emre Koç'a (6), Kubilay K. yönetimindeki 34 FDE 878 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Fatma Nur Öcal ile kızı Öykü Koç ve annesi Şermin Öcal hayatını kaybetti, oğlu Emre Koç ise yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kubilay K., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Kubilay K., çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Ayrıca, sürücü Kubilay K.'nin hızını azaltması gereken yerde azaltmaması nedeniyle tali kusurlu, karşıya geçmeye çalışan ailenin ise asli kusurlu olduğu belirtildi.