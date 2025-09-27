Polatlı'da Pazar Yerinde Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, pazar yerinde esnaflar arasında tezgahların yan yana kurulması nedeniyle çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, geçen perşembe günü akşam saatlerinde Polatlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Perpa Pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcı K.H. ve Mustafa Y. arasında tezgahların yan yana kurulması nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine K.H., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Mustafa Y.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mustafa Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin hastaneye kaldırıldı. K.H. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Mustafa Y.'nin kolundan yaralandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kısa süreli tartışmanın ardından K.H.'nın pompalı tüfekle ateş etme anları yer aldı. Ayrıca olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde de panik anları yer aldı.