Polatlı'da Metan Gazı Zehirlenmesi: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir besi çiftliğinde, hayvan atıklarının bulunduğu depoda metan gazından zehirlenen iki yabancı işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir besi çiftliğinde çalışan yabancı uyruklu 2 işçi, hayvan atıklarının toplandığı depodaki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Türkkarsak Mahallesi'nde faaliyet gösteren besi çiftliğindeki 2 işçi, çalışma arkadaşlarınca hayvan atıklarının bir araya getirildiği depoda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalede bulunduğu 2 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, metan gazına maruz kaldığı belirlenen işçilerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
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