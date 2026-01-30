Haberler

Polatlı'da "Kur'an Ziyafeti" programı gerçekleştirildi

Polatlı'da 'Kur'an Ziyafeti' programı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, İlçe Müftülüğü ve Birlik Vakfı Polatlı Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 'Kur'an Ziyafeti' programında toplumda birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilisi Ahmet Ünal ve İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi'nın katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde "Kur'an Ziyafeti" programı yapıldı.

İlçe Müftülüğü ile Birlik Vakfı Polatlı Şubesi işbirliğinde, Polatlı Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal da katıldı.

Toplumdaki birliğin önemini vurgulayan Ünal, İslamda vahdaniyetin önemini anlattı.

İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi, ramazan arifesinde böylesine anlamlı bir buluşmaya vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayrakçi, toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, ilahi okundu.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında