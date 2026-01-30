Polatlı'da "Kur'an Ziyafeti" programı gerçekleştirildi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, İlçe Müftülüğü ve Birlik Vakfı Polatlı Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 'Kur'an Ziyafeti' programında toplumda birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilisi Ahmet Ünal ve İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi'nın katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.
İlçe Müftülüğü ile Birlik Vakfı Polatlı Şubesi işbirliğinde, Polatlı Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal da katıldı.
Toplumdaki birliğin önemini vurgulayan Ünal, İslamda vahdaniyetin önemini anlattı.
İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi, ramazan arifesinde böylesine anlamlı bir buluşmaya vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Bayrakçi, toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, ilahi okundu.