Ankara'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde E.Ü., kavga ettiği O.S. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi mezarlık yolunda meydana geldi. E.Ü. ve O.S. arasında yol ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S., yol kenarında otların arasına sakladığı av tüfeğini çıkararak ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği E.Ü. yaralanırken, şüpheli O.S. ise olay yerinden kaçtı. Kavga ve ateş açma anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı