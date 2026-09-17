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Polatlı'da kaçak cep telefonu ve aksesuar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Polatlı'da kaçak cep telefonu ve aksesuar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 51 cep telefonu ile 416 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 51 cep telefonu ile 416 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak cep telefonu ve aksesuar ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 51 gümrük kaçağı cep telefonu ile 416 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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