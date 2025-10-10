Haberler

Polatlı'da İnşaatta Kablo Hırsızlığı Kamerada

Polatlı'da İnşaatta Kablo Hırsızlığı Kamerada
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir inşaattan kablo çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, 8 Ekim gecesi meydana geldi ve hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir inşaattan kablo hırsızlığı yapıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 8 Ekim gecesi Şentepe Mahallesinde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, inşaat halindeki bağ evine geldi. El feneriyle çevreyi kontrol eden şüpheli, inşaat alanına girerek burada bulunan elektrik kablolarını kesti. Şüpheli, kestiği kabloları aracının bagajına koyduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
