Polatlı'da İnşaatta Kablo Hırsızlığı Kamerada

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir inşaattan kablo hırsızlığı yapıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 8 Ekim gecesi Şentepe Mahallesinde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, inşaat halindeki bağ evine geldi. El feneriyle çevreyi kontrol eden şüpheli, inşaat alanına girerek burada bulunan elektrik kablolarını kesti. Şüpheli, kestiği kabloları aracının bagajına koyduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.