Polatlı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde, Polatlı Huzurevi Özel Eğitim Meslek Okulu'nun hazırladığı programda, öğrenci ve öğretmenler şiirler okudu, solo ve koro halinde Mağusa limanı, Deliko ve Yüzüncü Yıl Marşı seslendirildi.

Engelli bireylerin konserinde duygu dolu anlar yaşandı.

Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumda daha rahat ve saygın olması için devletin önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Toplu fotoğraf çekilmesiyle son bulan etkinliğe, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, engelli yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.