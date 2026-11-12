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Plenkovic, Karadağ'ın AB müzakerelerini Badinter ilkelerine bağladı

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Başbakan Plenkovic, Karadağ'ın kara sınırı anlaşma teklifini kabul etmemesi halinde AB katılım müzakerelerini planladığı gibi kapatamayacağını söyledi. Karadağ ise Badinter ilkesini sorgulamadığını, önce sınır hattının belirlenmesini istediğini açıkladı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Karadağ'ın kara sınırına ilişkin anlaşma teklifini kabul etmemesi halinde Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini planladığı gibi kapatamayacağını söyledi.

Plenkovic, Hırvatistan Meclisindeki oturumda, iktidardaki Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) milletvekili Andro Krstulovic Opara'nın iki ülke arasındaki çözülmemiş meselelere ilişkin sorusunu yanıtladı.

Karadağ tarafına kara sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşma teklifi iletildiğini belirten Başbakan Plenkovic, Badinter Komisyonu ilkesinin Karadağ için kabul edilebilir olması gerektiğini dile getirdi.

Plenkovic, şunları kaydetti:

"Eğer bu onlara uymuyorsa, 'Badinter Komisyonu ilkelerini kabul edemeyiz, cumhuriyet sınırlarının eski Yugoslavya'dan sonra ortaya çıkan devletler arasındaki sınırlar olduğu ilkesine inanmıyoruz' mesajını veriyorlar demektir. O zaman bu ciddi bir sorundur. Bu durumda Karadağ, katılım müzakerelerini planladığı gibi kapatamayacak. Çok açık konuşayım."

Karadağ: "Badinter ilkesini sorgulamıyoruz"

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in ofisinden Karadağ Radyo Televizyonuna (RTCG) yapılan açıklamada ise Badinter ilkesinin uygulanmasının sorgulanmadığı ancak söz konusu bölgede eski cumhuriyetler arası sınır hattının hiçbir zaman tam olarak belirlenmediği, önce bu hattın tespit edilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, uzlaşıya hazır olunduğu vurgulanarak, meselenin önce ikili diyalogla, anlaşma sağlanamaması halinde ise uygun bir uluslararası merci önünde çözülmesi önerildi.

Hırvatistan'ın talepleri

Yugoslavya'nın dağılma sürecinde kurulan Badinter Komisyonu, eski Yugoslav cumhuriyetleri arasındaki iç sınırların yeni devletlerin uluslararası sınırları olacağı ilkesini benimsemişti.

Hırvatistan, Karadağ'ın katılım sürecine ilişkin taleplerini AB üyesi ülkelere ve AB kurumlarına iletmişti. Hırvat basınına göre talepler arasında, 1990'lardaki savaşta Morinj kampında tutulan eski Hırvat mahkumlara tazminat ödenmesi, kayıp kişilerin aranması, savaş suçlularının yargılanması, Hırvat ailelerin mülkiyet hakları, sınırın belirlenmesi ve "Jadran" gemisinin Hırvatistan'a iadesi yer alıyor.

AB liderleri, Hırvatistan'ın müdahalesiyle, Karadağ'ın müzakereleri bu yıl sonuna kadar tamamlamasını öngören takvimi zirve sonuç bildirgesinden çıkarmıştı.

AB ile katılım müzakerelerine 2012'de başlayan Karadağ, 33 müzakere faslından 23'ünü geçici olarak kapattı. Karadağ hükümeti, 2028'de AB'ye tam üye olmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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