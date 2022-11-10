Plakası çalınan vatandaş notere gitti, yapılan incelemeden sonra aldığı cevapla şoke oldu

İstanbul'da motosikletinin plakası çalınan Koray Başpınar notere gittiğinde sistemde ölü göründüğünü öğrendi. Bunun üzerine noter noter gezen Başpınar son çare olarak nüfus müdürlüğüne gitti. Nüfus müdürlüğünde ise "sağ" olarak gözüktüğünü ve yaşadığına dair belge aldığını söyleyen Başpınar, yaşananlar karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda.

İstanbul'da yaşayan Koray Başpınar, bir sabah sokağa park ettiği motosikletini paramparça edilmiş halde buldu. Başpınar'ın motosikletini çalamayan hırsızların, motorun plakasını alıp gittikleri anlaşıldı.

NOTERE GİTTİĞİNDE "ÖLÜ" GÖRÜNDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Bunun üzerine plakası çalınan Başpınar, notere başvurarak plakasını yeniden çıkarmak istedi. Ancak görevliler kendisine sistemde "ölü göründüğünü" söyledi. Yaşadığını kanıtlamak için kapı kapı devlet dairelerini dolaşan Başpınar, "Noterde sisteme girdikleri zaman vatandaş ölü olduğu için plaka değişikliği yapılamaz diyor. Trafik şubede yaşıyorum ama noterler birliğinde ölü görünüyorum. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söylediler" dedi.

NOTER NOTER GEZDİ

Kanal D Ana Haber'in edindiği bilgiye göre Başpınar'ın ilk başvurusu olumsuz yanıtlanırken ikinci başvurusu da aynı şekilde sonuçlandı. "Sistemde hata vardır" düşüncesi ile diğer noterlere de giden Başpınar, "İki noterle görüştüm ilk noter öldüğümü söyledi. İkinci noterde yine sistem üzerinde araç sahibinin ölü olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Başpınar yaşadığını ispatlamak için bu sefer de nüfus müdürlüğüne gitti. Başpınar nüfus müdürlüğünde ise yaşadığını söyleyerek bunu gösteren belgeyi kendisine verdiklerini söyledi. Talihsiz vatandaş, tüm gelişmelerin ardından elinde bir "ölü görünüyor" bir de "yaşıyor" belgesi ile kara kara ne yapacağını düşünüyor.