PKK/YPG'nin Saldırısında 1 Ölü, 3 Yaralı
Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafer beldesine bağlı Resm Haraml köyüne düzenlenen PKK/YPG saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.
Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafer beldesi çevresinde yer alan Resm Haraml köyüne terör örgütü PKK/ Ypg'nin ağır silahlarla düzenlediği saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg, Deyr Hafer beldesinin doğusundaki Resm Haraml köyünü ağır silahlarla hedef aldı.
Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
PKK/ Ypg işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine sık sık saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel