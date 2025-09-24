Haberler

PKK/YPG'nin Saldırısında 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafer beldesine bağlı Resm Haraml köyüne düzenlenen PKK/YPG saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafer beldesi çevresinde yer alan Resm Haraml köyüne terör örgütü PKK/ Ypg'nin ağır silahlarla düzenlediği saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg, Deyr Hafer beldesinin doğusundaki Resm Haraml köyünü ağır silahlarla hedef aldı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PKK/ Ypg işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine sık sık saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi

Evinde olanlar dikkat! Ünlü markanın ürününün satışı yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.