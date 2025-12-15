Suriye'de terör örgütü PKK/YPG 15 kişi alıkoydu
Suriye'nin Halep vilayetinin doğusundaki Aynelarab köyünde PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen baskınlarda 15 kişi alıkonuldu. Örgüt, bölgedeki sivilleri hukuksuz bir şekilde alıkoyma eylemlerini sürdürüyor.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Halep ilinin doğusunda yer alan Aynelarab'a bağlı Mezra el-Hamou ve Mezra Elja köylerine baskın düzenleyerek 15 kişiyi alıkoydu.
PKK/YPG, işgal altında tuttuğu Rakka, Haseke, Deyrizor ve Halep ili kırsalında sık sık hukuksuz şekilde sivilleri alıkoyuyor.
Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel