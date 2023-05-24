PKK'nın kaçırdığı kızına 11 gün önce kavuşan anne: Ailelere desteğim sürecek

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 10 yıl önce Pkk'lılar tarafından kaçırılan kızı Zübeyde'ye güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu 11 gün önce kavuşan Esmer K. (58), Hakkari'de HDP binası önünde sürdürülen eyleme katılarak ailelere destek oldu. Evladını teröristlerin elinden aldığını belirten Esmer K., "Allah Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan, Hakkari emniyetimizden razı olsun. Çocuklarına kavuşsunlar diye ailelere olan desteğimi bundan sonra da sürdüreceğim" dedi.

Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 45'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi Mukaddes Akar Sokağı'nda bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerlerinde 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Evlatlar dönüyor PKK çöküyor', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar yürüyerek PKK ve HDP aleyhinde slogan atan ailelerin geçtiği güzergahta polis, güvenlik önlemi aldı. HDP binası önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları atarken, HDP'liler ise parti binasından müzik çalarak ailelerin sesini bastırmaya çalıştı.

Ablasına kavuştuğunu söylüyen Fadile K. (23) de annesiyle yıllardır HDP binasının önünde evlat nöbeti tuttuğunu söyledi. Fadile K., hiçbir zaman umutlarını kaybetmediğini ve en sonunda ablasına kavuşmasına rağmen evlat nöbetindeki eylemlerini sürdüreceğini belirtti.